Москва, 31 декабря, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Троих белгородцев, которые получили наиболее тяжёлые ранения во время вчерашнего ракетного обстрела ВСУ, доставили 31 декабря в Москву вертолётами.

Известия/Кристина Кормилицына

Пациентов доставили в столичные больницы из аэропорта Жуковский в Московской области, сообщил ТАСС. Ещё 22 раненых, прибывших в Москву из Белгорода, направят в столичные больницы на машинах скорой помощи в сопровождении экипажей ГИБДД.

Как сообщало ИА Регнум, Минздрав России 31 декабря проинформировал о том, из Белгорода в Москву доставили 25 пострадавших после ракетной атаки. Люди находятся в тяжёлом состоянии, шестеро из них — дети.

Ведомство уточнило, что в результате ракетного удара по Белгороду погибли 24 человека, включая четверых детей, 107 человек получили ранения.