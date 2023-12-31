Москва, 31 декабря, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Желающие переехать в Россию соотечественники из Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины с 1 января 2024 года должны будут сначала документально подтвердить, что владеют русским языком, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Условием приёма заявлений <…> является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды», — говорится в документе.

Согласно постановлению, подтвердить знание языка можно будет документом о получении образования в России, если его выдали после 1 сентября 1991 года. Его также можно получить в иностранном государстве, если русский язык там один из государственных, при этом должно быть решение комиссии по итогам собеседования.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 30 подписал указ о введении правила, что соотечественники, желающие переехать в Россию, должны подтвердить знание русского языка. Документ предусматривает возможность проходить собеседование удалённо через интернет.

Программу содействия переселению в Россию соотечественников из-за рубежа приняли в 2006 году. В апреле 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил об упрощении процедуры переселения соотечественников. Желающим переехать разрешили подавать заявления не только в России, но в странах, где они проживают.