Москва, 31 декабря, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина 31 декабря ответила на критику из-за жизни в США.

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Ирина Роднина

По словам Родниной, она воспринимает такую критику спокойно, так как в США она работала, и это было другое время.

«Жила в Москве, когда еще даже многие не родились. И поехала в США, когда многие хотели переехать в Москву», — рассказала депутат Sport24.

Поводом для критики стало заявление Родниной о том, что сейчас Москва гораздо лучше подходит для жизни, чем Нью-Йорк. В США она жила в промежуток с 1990 по 2002 годы и работала тренером международного центра фигурного катания.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре она заявила, что международные спортивные федерации заставляют российских атлетов оплачивать проверки на предмет связи с военными структурами, потому что у них без России кончились деньги. Она добавила, что необходимо ориентироваться на внутренние соревнования и не реагировать на проявления международных федераций.