Курск, 31 декабря, 2023, 15:05 — ИА Регнум. В деревне Городище Курской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждения получил газопровод. Об этом 31 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района <…> В населённом пункте частично повреждён газопровод», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Старовойт добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. В одном домовладении в результате взрыва выбило окна, повреждения получили фасад, забор и крыша жилого помещения.

Бригады газовиков и электриков выехали на место. Губернатор заверил, что собственнику пострадавшего от обстрела дома власти окажут помощь в ремонте и восстановлении жилья.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. Как заявили в Минобороны России, ВСУ запустили дрон самолётного типа, чтобы атаковать объекты на территории России.

За ночь с 29 на 30 декабря российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили в общей сложности 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над четырьмя областями России, включая Курскую область. Информации о возможных разрушениях или пострадавших в ведомстве не привели.

В настоящее время в Курской области сохраняется жёлтый уровень террористической опасности, действует запрет на использование пиротехники в период всех праздников. Губернатор Роман Старовойт из-за неспокойной обстановки в связи с обстрелом Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины призвал жителей региона провести новогодние праздники дома с родными и близкими.