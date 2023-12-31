ВСУ в ходе обстрела повредили газопровод в Курской области
Газопровод в курской деревне получил повреждения после обстрела ВСУ
Курск, 31 декабря, 2023, 15:05 — ИА Регнум. В деревне Городище Курской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждения получил газопровод. Об этом 31 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района <…> В населённом пункте частично повреждён газопровод», ― написал глава региона в Telegram-канале.
Старовойт добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. В одном домовладении в результате взрыва выбило окна, повреждения получили фасад, забор и крыша жилого помещения.
Бригады газовиков и электриков выехали на место. Губернатор заверил, что собственнику пострадавшего от обстрела дома власти окажут помощь в ремонте и восстановлении жилья.
Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. Как заявили в Минобороны России, ВСУ запустили дрон самолётного типа, чтобы атаковать объекты на территории России.
За ночь с 29 на 30 декабря российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили в общей сложности 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над четырьмя областями России, включая Курскую область. Информации о возможных разрушениях или пострадавших в ведомстве не привели.
В настоящее время в Курской области сохраняется жёлтый уровень террористической опасности, действует запрет на использование пиротехники в период всех праздников. Губернатор Роман Старовойт из-за неспокойной обстановки в связи с обстрелом Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины призвал жителей региона провести новогодние праздники дома с родными и близкими.