Белгород, 31 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. После обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Белгорода в больницах остаются 109 человек, из них 22 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщил 31 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

МЧС России. Кадр из видео

«Из 109 стационарных больных 22 пациента «тяжёлых», — заявил министр.

Мурашко также сообщил, что помощь оказали всем пострадавшим. Для этого подключили несколько больниц. Продолжают оказывать помощь пострадавшим, в том числе хирургическую и реабилитационную.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода, используя ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и снаряды реактивной системы залпового огня Vampire. По сообщению Минобороны, российские средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов. О ситуации в области после ракетной атаки ВСУ доложили президенту Владимиру Путину. СК России возбудил уголовное дело по трём статьям: покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

По данным Минздрава, в результате ракетной атаки ВСУ пострадали 107 человек, 24 человека погибли.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 декабря заявила, что за терактом в Белгороде стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает Киев к террористическим действиям.

Минобороны России сообщило 31 декабря об ответном ударе по ВСУ после ракетной атаки на Белгород. В ведомстве заявили, что российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами ВСУ в Хмельницкой области.