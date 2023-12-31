Минск, 31 декабря, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Хакеры атаковали сайт белорусского государственного информационного агентства БелТА. Об этом 31 декабря сообщил корреспондент ТАСС.

Известия/ Анна Селина

По данным агентства, на сайте БелТА около 13:50 разместили несколько антиправительственных сообщений.

Кроме того, сообщали о поражении домен-контроллеров сайта и выкаченных 90 Гб данных, которые включали в себя внутренние документы и личные данные сотрудников.

В БелТА хакерскую атаку пока не прокомментировали.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря официальный сайт кандидата в президенты России Владимира Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа. В предвыборном штабе президента заявили, что с начала запуска сайта putin2024.ru ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам. Однако для защиты сайта предприняли все необходимые меры.

Хакеры группировки DumpForums 31 октября атаковали интернет-страницу оператора платежной системы «Мир» — Национальная Система Платежных Карт (НСПК). Сообщалось, что ресурс не имеет отношения к платежной инфраструктуре и не содержит каких-либо конфиденциальных сведений.