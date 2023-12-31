Москва, 31 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В Москву прибыл медицинский борт, который доставил в российскую столицу раненых при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Белгорода. Об этом 31 декабря сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Кадр из видео

«Медицинский спецборт с ранеными прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский в 14:10 (мск)», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» представитель экстренных служб.

На борту самолёта Ил-76 МЧС ― 25 пострадавших при обстреле со стороны украинской армии. В их числе шестеро детей.

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Пострадавших во время полёта сопровождали врачи отряда «Центроспас», специалисты из Центра экстренной психологической помощи МЧС и Минздрава.

На борту самолёта есть всё необходимое современное медицинское оборудование, специальные медицинские модули, а также аппараты ИВЛ и кардиомониторы.

Как сообщало ИА Регнум, массированный ракетный удар по Белгороду украинские военные нанесли вечером 30 декабря. Российские военные сбили большую часть ракет, однако часть снарядов и кассетные части уничтоженных целей упали на областной центр.

В результате погибли 24 человека, в числе которых четверо детей. По последним данным Минздрава России, при обстреле Белгорода пострадали 107 человек, том числе 18 детей.

В пресс-службе Главного военного следственного управления СК сообщили, что жертвой удара ВСУ по Белгороду стал следователь военного следственного отдела Следственного комитета по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Конопицин. Он начал работать в структуре военных органов СК только в мае 2023 года, до этого был командиром взвода противотанковых управляемых ракет. 6 января 2024-го погибшему должно было исполниться 28 лет.

Также после удара ВСУ в городе разрушения выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. В городе развернули пять информационных центров и пункты временного размещения (ПВР).