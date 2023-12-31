Вашингтон, 31 декабря, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Экс-чемпиону мира по велоспорту Роану Деннису предъявили обвинения в опасном вождении, причинении по причине него смерти и создании угрозы для жизни. Об этом стало известно 31 декабря.

Granada Роан Деннис

Как выяснила полиция, профессиональную австралийскую велосипедистку, супругу Денниса Мелиссу Хоскинс сбил автомобиль, и она умерла в больнице от полученных травм. Её мужу предъявили обвинение в смерти в результате опасного вождения.

Хоскинс ранее завершила спортивную карьеру, как и сам пятикратный чемпион мира по шоссейному велоспорту Деннис. У пары осталось двое детей. Об этом сообщил телеканал FOX Sports.

Суд над спортсменом состоится 13 марта, сейчас его освободили под залог. Мотивы неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября двое детей 2008 и 2009 годов рождения погибли в ДТП с участием грузовика под Выборгом. Не менее шести детей пострадали. Также травмы получил один взрослый — тренер Юрий Воробейников. Погибшие и пострадавшие — велосипедистки школы олимпийского резерва. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате фура наехала на колонну спортсменок.