Тель-Авив, Израиль, 31 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приостановке боевых действий в одном из районов города Рафаха в секторе Газа.

Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

«Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в районе Аль-Джанина», — говорится в сообщении ЦАХАЛ, опубликованном 31 декабря в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Приостановка в регионе Рафаха будет действовать с 10:00 до 14:00 по местному времени (до 15:00 мск).

В израильской армии также призвали жителей северной части сектора Газа переместиться к пунктам размещения беженцев в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт в Израиле и секторе Газа продолжается с 7 октября. Палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по израильской территории, а потом захватило ряд населённых пунктов. Армия обороны Израиля освободила захваченную территорию и начала наносить ответные удары по сектору Газа.

По состоянию на 25 декабря, в секторе Газа погибли свыше 20,5 тыс. человек, а ранения получили 54,5 тыс. жителей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 декабря объявил о расширении военных действий в секторе Газа. По мнению премьера, это является единственным путём к возвращению заложников и гарантией того, что сектор Газа больше не будет представлять для Израиля угрозу. Позднее, 31 декабря, Нетаньяху заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа продлится ещё несколько месяцев.