Череповец, Вологодская область, 1 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Каток «Зимняя сказка» с красочной подсветкой, праздничной музыкой и большим светодиодным экраном оборудовала в подарок жителям Череповца компания «ФосАгро». Посмотреть на торжественное открытие и выступление юных фигуристов на площади Химиков пришли сотни горожан. Старт работе катка дали депутат Государственной думы РФ Алексей Канаев, мэр города Вадим Германов и генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM «Фосагро»

«Говорят, что под Новый год сбываются мечты и происходят чудеса, — заявил Александр Гильгенберг. — И вот благодаря ударному труду череповецких химиков в 2023 году стало возможным открытие этого катка, этой замечательной новогодней инфраструктуры. Пусть в новом году всё будет хорошо, чтобы череповецкие химики работали так же ударно и делали наш город краше! Всех с наступающими праздниками!»

Рядом с катком химики установили самую высокую в Череповце ель, украшенную световым шатром. Двухметровые цифры «2024» стали прекрасным фоном для селфи. Как сообщили в «ФосАгро», современные технологии позволят льду не растаять в случае оттепели, каток переживет и +5 и +10 на термометре и продолжит радовать череповчан до самой весны. На катке оборудован пункт бесплатного проката инвентаря с автоматическими камерами хранения. Напрокат можно взять не только коньки, но и тренажеры-помощники для детей, они помогут юным фигуристам не терять равновесие, а вместе с ним шапки, варежки и хорошее настроение.

«Наш замечательный Череповец с каждым годом становится все лучше, ярче, краше! И сегодняшнее событие тому подтверждение. Еще одна точка притяжения, где есть возможность проводить время вместе с родными, в том числе в следующем году, который объявлен президентом Годом семьи. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю мира, счастья, добра, радости и здоровья», — обратился к горожанам, пришедшим на открытие катка, депутат Алексей Канаев.

Первых посетителей «Зимняя сказка» встретила утром 30 декабря. Среди них было много молодежи и родителей с детьми, многие малыши впервые встали на коньки, пользуясь пингвинами-помощниками.

«ФосАгро» — крупнейшая в стране агрохимическая компания и главный поставщик удобрений российским аграриям. Для Вологодчины она ещё и один из лидеров по перечислению налогов. Так, в 2022 году в консолидированный бюджет региона компания направила рекордную сумму налогов — более 15 млрд рублей. Всего за 10 последние лет сумма налоговых выплат превысила 56 млрд рублей. Кроме того, компания год от года увеличивает и объем средств, направляемых на социальные проекты и благотворительность. При содействии «ФосАгро» воплощаются в жизнь инициативы в сферах образования, детского и профессионального спорта, здравоохранения, благоустройства, сохранения культурного наследия. Благодаря поддержке химиков в индустриальном центре Вологодчины ремонтируются школы и больницы, возрождаются храмы, строится жилье, благоустраиваются парки и комфортные общественные пространства. Теперь еще одним центром притяжения для череповчан станет ледовый комплекс «Зимняя сказка».