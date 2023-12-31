Москва, 31 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Нетрезвый 21-летний молодой человек, управляя каршерингом, въехал в иномарку на Рязанском проспекте в Москве, сообщили 31 декабря в пресс-службе московской прокуратуры.

Прокуратура г. Москвы

Управляя автомобилем «Ниссан», находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина въехал в остановившуюся на светофоре «Ауди». При этом он управлял автомобилем под чужим аккаунтом и без водительских прав.

В ДТП погиб пассажир «Ауди», мужчина 1984 года рождения. Кроме того, в больницу после ДТП доставили женщину и двоих детей.

По заявлению прокуратуры, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря в московском районе Строгино водитель Nissan сбил 80-летнюю женщину во дворе дома и уехал с места ДТП. Инцидент произошёл на улице Исаковского. Водитель сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом. В результате 67-летнего водителя иномарки привлекут к ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.