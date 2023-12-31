Мюнхен, Германия, 31 декабря, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Чтобы армия Германии была боеспособной, её нужно оснастить сотней тысяч беспилотников. Также необходима практика регулярных призывов, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью Bild am Sonntag.

Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Отметив, что Германии нужна на сто процентов обороноспособная армия, премьер Баварии заявил о необходимости новых технологий для отражения современных угроз.

«Поэтому нашим вооружённым силами нужна армия дронов в 100 тысяч единиц», — сказал Зёдер.

Отмену всеобщей воинской обязанности глава правительства Баварии назвал ошибочной. Регулярные призывы в армию нужны для обеспечения надлежащей базовой подготовки, подчеркнул он.

При этом срок службы должен длиться не менее семи месяцев, уточнил Зёдер. По его мнению, на реализацию такого нововведения Германии понадобится пять лет.

В Германии всеобщую воинскую обязанность отменили с 1 июля 2011 года. Министр обороны Германии Борис Писториус 27 января 2023 года заявил, что это решение было ошибочным.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии в 2022 году количество отказников от военной службы выросло почти в пять раз по сравнению с 2021 годом. В феврале прошлого года, в годовщину начала СВО, германский канцлер Олаф Шольц заявил, что бундесверу не нужен возврат регулярных призывов.