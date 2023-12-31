Белгород, 31 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки обстреляла территорию Белгородской области порядка сотни раз, сообщил 31 декабря глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал мэра Белгорода

Наибольшее количество ударов ВСУ нанесли по Шебекинскому городскому округу — 18 миномётных снарядов. Один из них попал на территорию неработающего сельхозпредприятия.

В Белгородском районе под обстрел попало село Щетиновка, по которому ВСУ выпустили 13 артиллерийских снарядов. В селах Журавлёвка, Красный Хутор и Наумовка украинские беспилотники сбросили по два взрывных устройства.

Ещё 12 миномётных снарядов ударили по окраине села Цаповка в Борисовском районе. Также ВСУ обстреляли из гранатомёта окраину села Богун-Городок, где зафиксировали шесть гранатометных выстрелов.

В Валуйском городском округе удар ВСУ нанесли по поселку Уразово, выпустив девять снарядов из РСЗО «Град». Также шесть миномётных ударов зафиксировали в Волоконовском районе по окраине хутора Старый. Под обстрел попали также Грайворонский городской округ и Краснояружский район.

По поводу массированного ракетного обстрела Белгорода 30 декабря Гладков отметил, что погибли 24 человека и 108 ранены. Кроме того, пострадали 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных дома. Также разрушения выявили после обстрела на семи социальных объектах.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ заявило, что ВСУ применили в ходе удара по Белгороду кассетные боеприпасы. На Украине заявили, что ракетный удар якобы нанесли по военным объектам.

В офисе генсека ООН Антониу Гутерриша заявили, что подобные атаки следует осудить. Постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном совещании СБ ООН заявил, что Москву удивило отсутствие внятной реакции со стороны ООН и молчание Гутерриша.