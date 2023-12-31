Москва, 31 декабря, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Руководители российских телеканалов, в частности, холдинг ВГТРК и «Первый канал» решили убрать из новогоднего эфира участников скандальной «голой» вечеринки Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, сообщила 31 декабря KP.RU.

Иван Шилов ИА Регнум Филипп Киркоров и Лолита Милявская

В материале говорится, что похожее решение приняли и на НТВ, однако там Киркорова и Лолиту покажут только в тех программах, где их невозможно заменить в эфирах «Супер стар» и «Маска».

«Голая» вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Её организовала блогер Анастасия Ивлеева. На мероприятии звёзды отечественного шоу-бизнеса появились в откровенных нарядах, что вызвало шквал негативной реакции в обществе. Гостями встречи, помимо Киркорова и Лолиты, также стали Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие.

После скандала Киркоров 26 декабря опубликовал видео с извинениями. Однако 27 декабря сообщалось, что артиста вырежут из новогодних телепередач, из шоу «Маски» и «Голубого огонька». Интернет-провайдер также заблокировал официальный сайт артиста. При этом адвокат Киркорова 28 декабря опроверг слухи о разрыве рекламных контрактов. Шли также разговоры о том, чтобы лишить Киркорова звания народного артиста.

Лолита 26 декабря сообщила, что после того, как она побывала на скандальном мероприятии, многие стали требовать убрать её из их новогодних телепередач. Она назвала это справедливым, отметив, что нужно нести ответственность за сделанное.

Киркоров после бойкота на российском телевидении 28 декабря разместил в соцсети анонс запланированного на 1 января мероприятия под названием «Зимнее SHOW». Согласно афише, в концерте также примут участие другие гости «голой» вечеринки, а именно Лолита Милявская и Дима Билан. Позднее, 30 декабря организаторы концерта исключили Киркорова и Лолиту из числа выступающих.

Скандальная вечеринка отразилась и на других её участниках. Так, на концерте в новогоднюю ночь в «Барвиха Luxury Village» отменили выступление певицы Анны Asti (Анна Дзюба).