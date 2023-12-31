Киев, 31 декабря, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале, что у него есть план боевых действий на следующий год.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Был представлен план действий на 2024 год», — сообщил Зеленский, ссылаясь на доклады главкома ВСУ, украинского генштаба и разведки.

Он также сообщил, что у украинского руководства имеется чёткий график международной работы на январь. По словам Зеленского, у Киева в новом году будет больше оружия.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что никакого плана боевых действий ни у кого из военного руководства страны нет, как нет его и у Зеленского.

Это заявление опроверг министр обороны Украины Рустем Умеров. Залужный 18 декабря заявил журналистам, что не станет рассказывать о военных планах, чтобы не превращать боевые действия в шоу.

Глава МИД России Сергей Лавров 28 декабря заявил, что западные кураторы Киева пытаются отыскать такие решения по конфликту на Украине, чтобы выставить победителем Киев. Он назвал это очередным обманом. Зеленского он назвал предателем украинского народа.