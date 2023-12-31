Вашингтон, 31 декабря, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Американский эсминец USS Gravely сбил две противокорабельные баллистические ракеты в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

US Navy/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что ракеты запустили из районов, контролируемых хуситами в Йемене, вечером 30 декабря. Ими пытались атаковать контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура, принадлежащий Дании.

Судно запросило помощь. На запрос откликнулся эсминец USS Gravely. Контейнеровоз не получил серьёзных повреждений, сообщений о пострадавших не было.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря в Красном море хуситы совершили нападение с помощью беспилотников на два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии. Как сообщило центральное командование ВМС США, американские военные получили сведения об атаках на танкеры в южной части моря в вечернее время.

Речь идёт о двух судах ― BLAAMANEN, принадлежащем норвежскому флагу и эксплуатируемом как танкер для перевозки химикатов и нефти, и SAIBABA (принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом).

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что у берегов Йемена к западу от Ходейды утром 31 декабря произошли два взрыва. Взрывы в пяти морских милях от судна, название которого не приводится, зафиксировали через 15 минут после того, как центр получил два сообщения о беспилотниках.