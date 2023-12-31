Берлин, 31 декабря, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём новогоднем обращении заявил, что проблемы страны и остальных европейцев в уходящем году были связаны во многом с политикой Москвы, сообщило издание Die Welt.

Markus Schreiber/dpa/Global Look Press Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

Он обвинил президента России Владимир Путина в том, что тот якобы устроил боевые действия в центре Европы после того, как улучшилась ситуация с коронавирусом.

«Вскоре после этого президент России отключил нам газ, а осенью ХАМАС напало на Израиль», — сказал Шольц, утверждая, что мир стал «более беспокойным и жестоким».

По словам главы германского правительства, эксперты пророчили стране экономический спад на три — пять процентов и выдвигали негативные прогнозы по ситуации с электроэнергией.

Шольц заявил, что эти прогнозы не сбылись, напротив — снизилась инфляция и выросли выплаты гражданам. Кроме того, газохранилища заполнены, утверждает он.

Прокомментировал он также многомиллиардную дыру в германском бюджете и, признав, что правительство не сможет реализовать все задуманные проекты, пообещал в новом году инвестировать рекордные суммы в будущее страны.

В комментариях к публикации с обращением Шольцу читатели напомнили, что не Путин перекрыл газ, а ЕС сами отказались от российского газа по давлением Вашингтона. Читатели напомнили о подрыве США «Северных потоков». Также в комментариях появились предложения по отставке Шольца.

Германия постепенно начала отказываться от российских энергоресурсов после начала СВО. Кроме того, прекратилась поставка газа по «Северному потоку» из-за организованного США подрыва трубопровода в 2022 году.

В октябре 2023 года Шольц на экономической конференции в Берлине заявил, что Берлин смог заменить поставки российского газа импортом из других стран и «может гордиться этим».

Как сообщало ИА Регнум, статистическая служба Германии в начале декабря опубликовала отчёт, согласно которому за два года страна в два с половиной раза снизила объём импортируемого газа. Но при этом расходы на закупку топлива остались прежними. За газ страна стала платить больше в два с половиной раза.

В октябре депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что страна в три-четыре раза переплачивает за поставки газа в несколько раз больше, чем платила раньше за российское топливо.

Как отметил на «Итогах года» 14 декабря Путин, Германия, отказавшись от российского газа, получает теперь энергоносители на 30% дороже.