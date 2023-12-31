Лондон, 31 декабря, 2023, 10:17 — ИА Регнум. У берегов Йемена к западу от Ходейды утром 31 декабря прогремели два взрыва. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уточняется, что взрывы произошли с 03:20 по местному времени (совпадает с мск) с разницей в пять минут.

«UKMTO получил два сообщения о БПЛА. Примерно через 15 мин после их обнаружения были зафиксированы два взрыва в пяти морских милях от судна», ― говорится в сообщении центра в социальной сети X.

В UKMTO уточнили, что судно не пострадало и было направлено в порт назначения. Экипаж находится в безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.

Беспилотный летательный аппарат 23 декабря атаковал судно у берегов Индии, в результате произошёл взрыв и начался пожар. В Пентагоне заявили, что беспилотник запустили с территории Ирана.

Дрон-камикадзе ударил по танкеру с нефтью под флагом Либерии в Индийском океане, в 370 км от берега.