Иркутск, 31 декабря, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Машина скорой помощи, в которой находился несовершеннолетний пациент, попала в Иркутске в дорожную аварию, сообщили 31 декабря в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел.

ГУ МВД России по Иркутской области

Инцидент произошёл на пересечении улиц Карла Либкнехта и Советской. С машиной скорой столкнулся автомобиль Subaru.

«Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребёнка доставили на другом медицинском автомобиле до места назначения», — сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавших у правоохранителей нет.

Прокуратура Иркутской области сообщила, что скорая попала в аварию с участием двух иномарок.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Саратовской области. В результате пострадали два человека. Инцидент произошёл на Кумысной поляне рядом с лагерем «Дубки» в Саратове.

На Рублёвском шоссе в Москве 7 октября машина скорой помощи попала в дорожную аварию с участием двух автомобилей. В результате травмы получил фельдшер.