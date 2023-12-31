Запорожская область, 31 декабря, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по трём бригадам ВСУ в районе села Работино Запорожской области, заявил 31 декабря начальник пресс-центра российской группировки «Днепр».

MOD Russia/Global Look Press

«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино», — сообщил начальник пресс-центра.

Он добавил, что потери ВСУ составили в результате этого удара до 20 военных. Также уничтожены три пикапа.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за сутки ВСУ потеряли на запорожском направлении до 20 военных.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий 30 декабря сообщил, что ВСУ отступают и готовят новую линию обороны гораздо севернее российских границ. По его данным, ВСУ в течение года продолжали попытки нанести удары в районе Работино, а также сёл Новопрокоповка, Вербовое и Копани.