Москва, 31 декабря, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Нанесённым ракетным ударом по Белгороду, в результате которого погибли 22 человека и ещё более сотни пострадали, Киев надеялся показать свою силу, однако продемонстрировал обратное. Об этом 31 декабря заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области

«Цинично спланированным и жестоко нанесённым ударом по Белгороду Киев рассчитывал продемонстрировать себе и миру «стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе». На самом деле это преступление ― о прямо противоположном. Это не сила, а бессилие», ― подчеркнул сенатор в Telegram-канале.

Он считает, что подобные действия говорят об агонии киевского режима. По его словам, Киеву только и остаётся, что в паническом приступе страха палить «в белый свет» без разбора и без жалости, с использованием запрещённых боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны.

«Цель одна ― отвлечь внимание от катастрофы провалившейся военной кампании и проваливающейся «революции достоинства». И для Киева цель, увы, оправдывает любые средства», ― отметил Косачёв.

При этом он указал на то, что молчание западных спонсоров Киева только подтверждает их причастность к преступлению.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ обстреляли ракетами центр Белгорода. В результате массированного удара, по последним данным, погибли 22 человека, в числе которых трое детей.

Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, число пострадавших достигло 109. Среди них 25 тяжело раненных пациентов, которых готовят к отправке в федеральные клиники. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

В Минобороны РФ отметили, что российские военные сбили большую часть ракет, которые выпустила по Белгороду украинская армия. Однако часть снарядов и кассетные части уничтоженных целей упали на город.

Из-за удара по Белгороду получили повреждения 30 домов, 344 квартиры, три частных домовладения, школа, лицей, детский сад, а также 51 автомобиль. В городе развернули пять информационных центров и пункты временного размещения (ПВР).

Офис официального представителя генсека ООН призвал осудить атаку ВСУ на Белгород. В организации назвали нападение неприемлемым и нарушающим международное гуманитарное право, а также призвали прекратить такие действия.

Помощник Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Халед Хиари в ходе заседания СБ ООН в связи с ракетными ударами по Белгороду призвал стороны конфликта прекратить обстрелы населённых пунктов и гражданских объектов.