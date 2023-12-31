Петропавловск-Камчатский, 31 декабря, 2023, 08:37 — ИА Регнум. На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел в третий раз за сутки, сообщил 31 декабря Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.

Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

Вулкан выбросил пепел на шесть с половиной километров над уровнем моря.

«Шлейф пепла протянулся на 180 км на северо-запад от вулкана», — сообщили в институте.

Отмечается, что активность вулкана представляет опасность для местных и международных авиаперевозок. Авиационный цветовой код вулкана — оранжевый.

Пепел сегодня выбросил один из вулканов Ключевской группы. Он находится в 30 км от города Ключи и в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан расположен на правом берегу реки Камчатки.

Рано утром институт сообщил о первом выбросе вулкана. Шлейф пепла протянулся на 50 км на северо-запад от него. Через час произошёл второй выброс, и шлейф пепла протянулся на 71 км на северо-запад.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября институт проинформировал о завершении извержения Ключевского. Извержение продолжалось с 22 июня по 5 ноября. Происходила только фумарольная деятельность вершинного кратера.