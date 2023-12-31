Вашингтон, 31 декабря, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Арбитры отменили гол нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в концовке матча против «Нэшвилла». Об этом сообщил «Чемпионат».

Global Look Press Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

Овечкин отметился заброшенной шайбой в конце третьего периода в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся ночью 31 декабря в Вашингтоне, и оформил дубль. Однако тренерский штаб «Нешвилл Предаторз» взял запрос на предмет помехи вратарю. После просмотра видеоповтора судьи приняли решение отменить взятие ворот.

К седьмой минуте счёт был 2:0 в пользу гостей. Голы забили Люк Евангелиста и Роман Йоси. «Вашингтон» сократил отставание благодаря шайбе Бека Маленстина. Во втором периоде капитан «Вашингтона» Овечкин фирменным броском из круга вбрасывания поразил ворота Ярослава Аскарова и сравнял счёт 2:2. Этот гол стал для хоккеиста 829-м в карьере.

За минуту до конца основного времени Овечкин, казалось, принёс своей команде победу, но после тренерского запроса судьи лишили россиянина 830-й шайбы.

В серии буллитов в итоге «хищники» одержали победу ― 3:2.

Как сообщало ИА Регнум, российский хоккеист капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» 22 декабря отличился в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона». Таким образом, он прервал серию из 14 безголевых матчей и вошёл в число звёзд игрового дня НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин забил пять голов. До последнего матча на счету российского форварда было 827 голов в НХЛ и 673 передачи. По этому показателю он отстаёт от Уэйна Гретцки — рекордсмена в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.

В матче против «Даллас Старз» Овечкин отдал голевую передачу, благодаря чему набрал 1500 очков в карьере в НХЛ. Он стал первым в истории российским и 16-м в истории лиги игроком, кому удалось достичь этой отметки.