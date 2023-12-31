Мелитополь, 31 декабря, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Ультиматум, о выдвижении которого заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, является показателем того, что ВСУ теряют контроль над ситуацией на линии фронта, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах ля боевиков ВСУ всё складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория — банкрот», — сказал Рогов в интервью «РИА Новости» 31 декабря.

По мнению Рогова, никаких переговоров с действующими украинскими властями быть не может, так как глава киевского режима Владимир Зеленский — недоговороспособный человек и военный преступник, удерживающий власть только благодаря страху и смертям людей.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник главы киевского режима Михаил Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил о намерении Украины выдвинуть России «ультимативные требования на высшем уровне». При этом он указал на то, что западные союзники продолжат оказывать Украине поддержку, так как у ряда лидеров стран якобы произошла существенная трансформация в отношении к киевскому режиму.