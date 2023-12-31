Рогов ответил на заявление Подоляка о выдвижении России ультиматума
Мелитополь, 31 декабря, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Ультиматум, о выдвижении которого заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, является показателем того, что ВСУ теряют контроль над ситуацией на линии фронта, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах ля боевиков ВСУ всё складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория — банкрот», — сказал Рогов в интервью «РИА Новости» 31 декабря.
По мнению Рогова, никаких переговоров с действующими украинскими властями быть не может, так как глава киевского режима Владимир Зеленский — недоговороспособный человек и военный преступник, удерживающий власть только благодаря страху и смертям людей.
Как передавало ИА Регнум, ранее советник главы киевского режима Михаил Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил о намерении Украины выдвинуть России «ультимативные требования на высшем уровне». При этом он указал на то, что западные союзники продолжат оказывать Украине поддержку, так как у ряда лидеров стран якобы произошла существенная трансформация в отношении к киевскому режиму.