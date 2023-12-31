Киев, 31 декабря, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, пребывающий в СИЗО в Киеве по подозрению в государственной измене, назвал провальным новый законопроект об ужесточении мобилизации, принятый украинским руководством. Об этом он написал в Telegram-канале в субботу, 30 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Опубликованный для этого задолго до голосования законопроект привёл к шквалу критики против кабмина, минобороны и офиса (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) Против определённых подходов к мобилизации выступили даже ситуативные партнёры власти», — говорится в сообщении.

По мнению парламентария, власти «попали в ловушку», которую пытались поставить главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Валерию Залужному, стремясь сделать его ответственным за мобилизацию. Дубинский отметил, что жёсткая мобилизация необходима властям, чтобы побудить США и Евросоюз увеличить объёмы финансовой и военной помощи, однако союзники могут и не пойти на это, если не увидят усиления ВСУ путём мобилизации, так как далеко не все украинские граждане готовы идти воевать.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря правительство Украины внесло в Верховную раду новый законопроект о мобилизации. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя законопроект, указал на потребность украинской армии в личном составе, при этом не назвав конкретную цифру.