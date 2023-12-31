Киев, 31 декабря, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ему представили план боевых действий на следующий, 2024 год. Об этом политик написал в воскресенье, 31 декабря, в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Согласно утверждению украинского лидера, на прошедшем заседании штаба Верховного главнокомандующего были также заслушаны отчёты внешней разведки, главкома ВСУ и генштаба, в которых говорилось в том числе и об общих военно-политических ожиданиях в мире.

Зеленский отметил, что Украина готовится нарастить производство вооружения в следующем году, и объявил о наличии «чёткого графика международной работы в январе».

«Следующий год станет временем глобальных решений… Украине нужно уметь повлиять на них, чтобы иметь возможность достигать своих целей», — заключил политик.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября прошло совещание главы киевского режима о выстраивании линии обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Как заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (признан в России террористом и экстремистом), результаты совещания свидетельствуют о тупиковой ситуации на фронте, возникшей в результате провального наступления ВСУ и безумных темпов развития военно-промышленного комплекса Российской Федерации.