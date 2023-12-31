Киев, 31 декабря, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Украинский заградительный отряд расстрелял группу отступающих украинских военных, сообщил осведомленный источник, представивший журналистам соответствующую видеозапись.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях», — сказал собеседник агентства», — сказал он в беседе с работниками прессы.

Слова источника приводит «РИА Новости». На кадрах, которые он показал, можно увидеть момент штурма украинских позиций. Не выдержав натиска, пятеро военнослужащих ВСУ решили отступить.

Однако, добравшись до своего окопа, украинская пехота встретила огонь, который велся заградотрядом Вооружённых сил Украины. В укрытие отступавших также бросили несколько гранат.

Один из украинских военных смог обойти заградотряд, но его заметили и начали стрелять ему в спину. Спустя некоторое время к позициям ВСУ прилетел дрон-камикадзе, и прогремел взрыв.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля командующий группировкой войск «Центр» Вооружённых сил России Андрей Мордвичев рассказал о том, что иностранные наёмники действуют в составе ВСУ в качестве инструкторов и членов заградотрядов. По его словам, к каждой украинской роте прикреплено до 10 таких боевиков.