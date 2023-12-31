Дамаск, 31 декабря, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали две военные базы Соединённых Штатов Америки возле газового месторождения Конико и нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Согласно заявлению шиитского движения, текст которого приводит телеканал, по территории американского объекта было выпущено 12 ракет. Утверждается, что все ракеты, несмотря на ответ со стороны американских военных, поразили все цели.

25 декабря американская военная база в городе Эрбиле на севере Ирака подверглась удару беспилотного летательного аппарата. В результате нападения, ответственность за которое взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», пострадали несколько человек.

Как передавало ИА Регнум, позднее в Пентагоне заявили об ударах Вооружённых сил США по трём объектам группировки «Катаиб Хезболла» и связанных с ней группировок в Ираке. В ведомстве подчеркнули, что эта атака является ответом на нападения на американских военных в Ираке и Сирии.