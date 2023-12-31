Лондон, 31 декабря, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Британский актёр Том Уилкинсон, которого дважды номинировали на американскую кинопремию «Оскар», скончался в возрасте 75 лет, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на семью покойного.

Gordon Correll Том Уилкинсон

Наибольшую известность он получил за роль в комедии «Мужской стриптиз» (1997). Уилкинсон получил за работу в этом фильме премию Британской академии в области кино (BAFTA) в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Он также являлся лауреатом премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр второго плана мини-сериала или фильма на ТВ». Уилкинсона удостоили этой награды за сериал «Джон Адамс» (2008).

Актёра номинировали на «Оскар» за драму «В спальне» (2001) и триллер «Майкл Клейтон» (2007). Он сыграл в более чем 70 фильмах, включая также мелодрамы «Оскар и Люсинда» (1988), «Влюбленный Шекспир» (1998) и трагикомедию «Отель Гранд Будапешт» (2014).