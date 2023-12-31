Вашингтон, 31 декабря, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Исчезновение ждёт Украину уже в 2023 году из-за ракетного обстрела Белгорода, устроенного ВСУ, заявил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Эксперт подчеркнул, что совершенное Киевом преступление свело на нет существование украинского государства. Риттер указал, что в Киеве радуются тому, что случилось в Белгороде.

Однако, по мнению экс-разведчика, Украина пожалеет о своём поведении.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия обстреляла Белгород 30 декабря. Город подвергся массированному обстрелу ракетами «Ольха» с кассетной начинкой и снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Vampire» чешского производства.

Российские войска смогли уничтожить большую часть воздушных целей, однако их кассетные фрагменты упали на населённый пункт. В результате атаки погиб по меньшей мере 21 человек, включая троих детей.

Кроме того, при обстреле пострадали 110 человек, из которых 17 — несовершеннолетние. Ударами повредило 30 многоквартирных домов, 334 квартиры, три частных домовладения, школу, лицей детский сад.

Первый вице-спикер Совета Федерации «Единой России» Андрей Турчакназвал случившиеся терактом ВСУ. Он заявил, что это преступление не останется безнаказанным.

Министерство иностранных дел России отметило, что Киев, атаковав жилые кварталы Белгорода, совершил циничное и кровавое преступление, а также показал своё бесчеловечное нацистское нутро.