Наступивший 676-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован беспрецедентной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирный город Белгород. К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети, — пояснил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также, по его словам, 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Фрагмент ракеты ВСУ, упавшей в Белгороде

Различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах Белгорода. Это 344 квартир. Также повреждены три частных домовладения, несколько хозяйственных и социальных объектов, среди которых школа, лицей и детский сад. Установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля.

Многоквартирный дом, повреждённый в результате атаки ВСУ в Белгороде — Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства, информирует Минобороны. Снаряды прилетели в торговый центр, в каток, в центральный парк.

Последствия атаки ВСУ в Белгороде — Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений, заявили в МИД РФ.

«Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия», — подчеркнул Гладков.

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