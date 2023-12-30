Мелитополь, 31 декабря, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил об отмене действия распоряжения о сокращении комендантского часа в регионе из-за произошедшего 30 декабря ракетного обстрела Белгорода. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«В связи с террористическим актом в Белгородской области, принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет», — говорится в сообщении.

Балицкий уточнил, что на территории Мелитопольского и Бердянского городских округах и Приморского, Приазовского и Акимовского муниципальных районов комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00. На остальной же территории региона комендантский час будет действовать 21:00.

26 декабря глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал постановление о приостановке действия комендантского часа на территории региона в новогодние праздники. Согласно постановление, действие запрета на нахождение граждан в общественных местах приостанавливается на период с 23:00 31 декабря до 04:00 утра 8 января 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 декабря Вооружённые силы Украины совершили массированный обстрел административного центра Белгородской области с применением ракет «Ольха» и РСЗО Vampire. В Министерстве обороны России проинформировали, что средства противовоздушной обороны сбили большинство выпущенных в направлении Белгорода ракет, в том числе с кассетной боевой частью. В результате атаки, согласно обновлённым данным МЧС России, погибли по меньшей мере 18 человек, ещё 111 человек получили ранения.