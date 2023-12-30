Москва, 30 декабря, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Заслуженная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова ушла из жизни в возрасте 82 лет, написал в своём Telegram-канале телеведущий Дмитрий Борисов.

Г. Макарычев/РИА Новости Заслуженная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова

В сообщении говорится, что она долго болела и умерла в реабилитационном центре вечером 29 декабря. Прощание с покойной состоится 2 января.

Галина Зименкова родилась в 1941 году в Казани. Она окончила театральное училище и Ленинградский государственный институт культуры имени Н. К. Крупской.

После этого Зименкова работала на радио Казани и вела концерты. Затем она переехала в Москву и стала диктором на Центральном телевидении, проработав там больше 20 лет.

Заслуженная артистка РСФСР являлась ведущей программы «Время», «Голубых огоньков» и других телепередач. Кроме того, в Москве Зименкова учила начинающих журналистов технике речи и мастерству работы в кадре, а в Японии преподавала для студентов русский язык.