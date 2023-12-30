Тверь, 30 декабря, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Российский журналист и публицист Максим Соколов скончался вечером 30 декабря в возрасте 64 лет, сообщила его супруга Светлана Соколова на странице покойного в социальной сети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА Регнум

Она уточнила, что публицист умер на даче в Тверской области. Причины кончины не уточняются. Женщина написала, что смерть её супруга наступила внезапно.

Максим Соколов родился в Москве в 1959 году. Он работал обозревателем ведущих российских средств массовой информации. Публицист сотрудничал с информационным агентством ИА Регнум и газетой «Известия».

На международном фестивале mass-media «Гонг-94» его признали лучшим журналистом печатных СМИ 1994 года. Соколов являлся автором книг «Поэтические воззрения россиян на историю», «Чуден Рейн при тихой погоде» и «Удовольствие быть сиротой».