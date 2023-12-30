Москва, 30 декабря, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Более полумиллиона граждан поставили подпись в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Российской Федерации, действующего главы государства Владимира Путина. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщила пресс-секретарь его предвыборного штаба Александра Суворова.

«Сегодня в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января привозить сюда подписи начнут и другие регионы», — сказала она, отметив, что на данный момент уже собрано более 500 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина.

Пресс-секретарь подчеркнула, что юристы уже начали проверку всех необходимых документов, а волонтёры по всей страны продолжили работу по сбору подписей в поддержку Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Путина на выборах президента России 2024 года стартовал во всех регионах страны 23 декабря. Напомним, что грядущие выборы президента, в которых смогут принять участие жители всех 89 регионов, впервые станут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование начнётся 25 февраля и завершится 14 марта.