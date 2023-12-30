Москва, 30 декабря, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Киев ракетным ударом по центру Белгорода показал бессилие на фоне провала украинской армии, а действия киевского режима являются террористическими по своей сути. Об этом 30 декабря в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Chumakov Sergey/Global Look Press

«Да, это, безусловно, терроризм, зловещий терроризм, негодяйский терроризм», — заявил эксперт.

По его словам, стрельба ВСУ по мирным жителям — это не случайно. Как считает Литовкин, это попытка запугать население России. Эксперт связал удары ВСУ с невозможностью украинской армии противостоять на поле боя российским силам.

Военный эксперт также считает, что Киев совершил террористическую атаку по Белгороду в том числе в ответ на успешные действия российской армии, так как киевскому режиму просто необходимо было сообщить хоть о каких-то «успехах» ВСУ.

Террористическим удар ВСУ по Белгороду также назвал военный политолог Андрей Кошкин. В беседе с изданием он отметил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали мирное население. Эксперт напомнил, что удары украинская армия наносила и ранее, в том числе по Московской, Курской, Белгородской, Брянской областям. Политолог заметил, что новость об ударах по Белгороду вызвала радость в украинских соцсетях.

При этом политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил в беседе с РЕН ТВ, что удары Украины по мирному населению в Белгороде говорят о расчеловечивании украинского народа. По мнению эксперта, этот процесс начался задолго до 2014 года.

Кроме того, политолог также отметил, что атаки украинских националистов бессмысленны с военной точки зрения, но для киевского режима подобные кощунства являются важной частью информационно-психологической войны, чтобы переключить внимание украинского общества от поражения ВСУ на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. В результате украинской атаки общее число погибших достигло 14 человек. Позднее губернатор Белгородской области уточнил, что при ударе 108 человек пострадали, включая 15 детей. По его данным, пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжёлом состоянии.

СК России возбудил уголовное дело по трём статьям: покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в ракетном ударе по Белгороду.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ использовали кассетные боеприпасы. В ведомстве также пообещали, что преступление ВСУ не останется безнаказанным.

О ситуации в области после ракетной атаки ВСУ доложили президенту Владимиру Путину.

В связи с ситуацией в Белгороде в СБ ООН состоится запрошенное Россией заседание. Оно назначено на 31 декабря на 00:00 по Москве.