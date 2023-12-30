Белгород, 30 декабря, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Массовые мероприятия отменены в девяти приграничных муниципалитетах после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«Принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — написал он в Telegram-канале.

Перед этим он заявил, что доложил об обстановке в Белгороде президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. В результате обстрела повреждения получили около 40 гражданских объектов, включая Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о ситуации в Белгородской области доложили главе государства.

Позже на Украине подтвердили нанесение удара по Белгороду, заявив, что атаку совершили «силы безопасности и обороны Украины». В свою очередь, в Минобороны заявили, что украинская сторона при ударе по Белгороду использовала кассетные боеприпасы. В ведомстве добавили, что российские силы ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов, но их осколки упали на город. Минобороны пообещало не оставить преступление ВСУ безнаказанным.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду.