Москва, 30 декабря, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов 30 декабря назвал обстрел Белгорода со стороны ВСУ преступной провокацией. Он подчеркнул, что всех виновных необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Антон Вергун/РИА Новости

«Обстрелы сугубо мирного населения сделаны исключительно из провокационных преступных целей. Я убеждён, что необходимо сейчас начать следствие по этому конкретному случаю», — заявил он «Известиям».

Климов отметил, что провокации Киева свидетельствуют о правильных действиях со стороны России, так как таким образом украинская сторона пытается хоть сколько-то показать свою значимость после тотальных неудач на поле боя.

«Мы должны настойчиво и профессионально продолжать специальную военную операцию, чтобы такого никогда не было. Наращивать эффективность, чтоб такое больше не могло повториться», — подытожил Климов.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. По последним данным, число погибших при обстреле достигло 14 человек, пострадали ещё 108 человек, включая 15 детей. В результате обстрела повреждения получили около 40 гражданских объектов, включая Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о ситуации в Белгородской области доложили главе государства Владимиру Путину.

Позже на Украине подтвердили нанесение удара по Белгороду, заявив, что атаку совершили «силы безопасности и обороны Украины».

В свою очередь, в Минобороны заявили, что украинская сторона при ударе по Белгороду использовала кассетные боеприпасы. В ведомстве добавили, что российские силы ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов, но сбитые осколки попали по городу. Минобороны пообещало не оставить преступление ВСУ безнаказанным.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду.