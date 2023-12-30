Белгород, 30 декабря, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Вечером 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра Белгорода со стороны украинских формирований. По данным главы региона, на тот момент было двое погибших, подробности он обещал уточнить позже. Вскоре стало известно о попадании одного из снарядов в спорткомплекс в посёлке Уразово в Валуйском городском округе. Информация о пострадавших отсутствовала.

Антон Вергун/РИА Новости

В Белгороде на время объявили ракетную опасность и призвали жителей спуститься в укрытия. Позже власти объявили об отмене ракетной опасности.

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В МЧС заявили о 10 погибших и 45 пострадавших при обстреле местных жителях по состоянию на 16:58 мск.

Позже пожарные расчёты потушили все возникшие в городе после обстрела возгорания, в городе заработала горячая линия по вопросам, связанным с обстрелом. Отмечалось, что при обстреле ВСУ получили повреждения около 40 гражданских объектов.

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Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области после украинской ракетной атаки. После этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из столицы в Белгород в составе группы Минздрава направили для оказания помощи пострадавшим бригаду врачей. Собянин назвал ракетный удар по Белгороду большой трагедией и жестоким терактом.

Заявление с Украины

Впоследствии издание «РБК-Украина» заявило, что по Белгороду ударили «силы безопасности и обороны Украины». В статье говорится, что украинские формирования якобы нанесли удар по военным объектам в Белгороде, хотя ракеты поразили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, включая колледж и здание региональной администрации.

Погибшие и раненые

К шести часам вечера количество погибших при ударе ВСУ возросло до 14 человек, двое из которых дети. Число раненых достигло 108 человек, включая 15 детей. Как, в свою очередь, заявила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова, четверо раненых детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. По её словам, всего ранения получили 17 несовершеннолетних, подтверждена гибель одного ребёнка.

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Как сообщил источник ИА Регнум, экстренные службы и волонтёры оперативно прибыли на место трагедии и работали слаженно, оказывая помощь раненым. В частности, волонтёры в том числе помогли местным жителям обклеить окна плёнкой.

В Минобороны России отреагировали на происходящее, заявив, что Киев использовал кассетные снаряды. Российские силы противовоздушной обороны перехватили большую часть снарядов украинских систем «Ольха» и Vampire, но осколки попали по Белгороду. Как уточнило ведомство, при прямом попадании кассетными боеприпасами последствия были бы неизмеримо более тяжёлыми.

Ведомство напомнило и подчеркнуло, что российские военные работают исключительно по военным объектам Украины, не затрагивая мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. В Минобороны пообещали, что преступление киевского режима не останется безнаказанным.

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Совет Безопасности ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила вечером 30 декабря, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду. Дипломат указала на необходимость присутствия на нём постоянного представителя Чехии, который бы объяснил поставки оружия Украине. Как указала Захарова, ответственность за случившееся в том числе несут и государства Евросоюза, поставляющие киевскому режиму вооружение. Захарова заявила, что за терактом ВСУ в Белгороде стоят Британия и США.