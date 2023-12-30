Москва, 30 декабря, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования журналисту и председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде и его матери в связи с гибелью отца и супруга Романа Легойды, сообщили на сайте ОВЦС (Отдела внешних церковных связей).

Софья Сандурская/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь», — заявил патриарх Кирилл.

Он добавил, что молится об упокоении души погибшего Легойды, а также об утешении его родных и близких, которые понесли невосполнимую утрату.

«Милостивый Господь да укрепит всех вас памятованием Его обетований о воскресении мёртвых и жизни будущего века», — пожелал предстоятель РПЦ.

Вечером 29 декабря появилась информация об обнаружении тела 90-летнего Романа со множеством колото-резанных ран. Его нашли в овраге у дороги в подмосковном городе Видное.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемого в убийстве удалось задержать. СК предъявил мужчине обвинение.

Относительно личности напавшего на старика уточнялось, что это 25-летний Адам Щербаков, ранее судимый за разбой. Ему дали девять лет. Он вступил в ЧВК и получил амнистию.

Адам рассказал следователям, что не собирался убивать пенсионера. По его словам, он встретил пожилого мужчину у магазина. Пенсионер согласился его подвезти. Щербаков хотел отнять деньги и угнать машину. Однако Легойда дал отпор.

Злоумышленник также рассказал, что после убийства выбросил тело в овраг и скрылся. При обыске в доме у него нашли часть похищенных денег.