Белгород, 30 декабря, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Корреспондент ИА Регнум снял на видео последствия ракетного удара по Белгороду, нанесённого ВСУ 30 декабря.

Юлия Немчинова ИА Регнум

Видно множество осколков от выбитых окон. Также на видео попала воронка, образовавшаяся на дороге. Видно пожарную машину.

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По уточнённым данным МЧС, от удара украинской армии погибли 14 человек, из которых двое — дети. Также пострадали 108 человек, в том числе 15 детей.

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Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли удар по центру Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными снарядами РСЗО Vampire, средства ПВО перехватили большинство из них, кассетные части от сбитых ракет попали по городу. В министерстве подчеркнули, что в случае прямого попадания последствия были бы намного хуже. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона наносит удары по Украине, не затрагивая гражданские объекты.