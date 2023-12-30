Москва, 30 декабря, 2023, 18:25 — ИА Регнум. На 83-м году жизни в Москве умер экс-председатель Счетной палаты и бывший глава Верховного совета Кабардино-Балкарии Хачим Кармоков. Об этом на заседании регионального правительства 30 декабря сообщил глава КБР Казбек Коков.

Совет Федерации Федерального собрания РФ Хачим Кармоков

«К сожалению, сегодня республика понесла тяжелую утрату. Из жизни ушел видный государственный, политический деятель Кармоков Хачим Мухамедович», — сказал Коков.

Он отметил вклад Кармокова в развитие Кабардино-Балкарии и напомнил, что тот занимал различные высокие посты в республике и на федеральном уровне, в частности, возглавлял Счётную палату.

«Больше скажу, он стоял у истоков, был основателем Счетной палаты. Светлая память Хачиму Мухамедовичу!» — заключил Коков.

Глава республики сообщил также, что Кармоков скончался в одной из московских клиник. Его похоронами займётся специально созданная регионом комиссия, она же решит вопрос транспортировки тела в Кабардино-Балкарию.

Кармоков возглавлял Верховный совет Кабардино-Балкарии с 1991 по 1993 годы, а с января 1994 года по апрель 2000 года был председателем Счетной палаты.

Также представлял республику в Совете Федерации, был депутатом Госдумы, советником главы Кабардино-Балкарии.