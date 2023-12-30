Москва, 30 декабря, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала 30 декабря на заявление советника офиса главы киевского режима Михаила Подоляка об ультимативных переговорах с Москвой.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей», — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова добавила, что каждому, кто пытался уничтожить страну и её народ, Россия выписывала рецепт от расчеловечивания. При этом дипломат отметила, что Киев из последних сил пытается зомбировать своё население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить.

В конце сообщения Захарова написала, что вся страна вместе с Белгородом после ракетного удара, нанесённого ВСУ по центру города 30 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 30 декабря заявил, что Киев никогда не пойдет на переговоры с Москвой. Он также пообещал ультимативные требования к России на наивысшем уровне, которые, по его мнению, Москва примет.

ВСУ 30 декабря атаковали центр Белгорода. По данным МЧС, в результате обстрела погибли десять человек и 45 получили ранения. Кроме того, повреждения получили около 40 гражданских объектов, включая Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ. О ситуации в Белгородской области после ракетной атаки ВСУ доложили президенту Владимиру Путину.

В декабре российский лидер заявил, что у Украины нет будущего, поскольку, у страны нет ни идеологии, ни денег, не промышленности.