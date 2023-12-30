Москва, 30 декабря, 2023, 17:58 — ИА Регнум. В Москве таксисту пришлось применить травматический пистолет, чтобы утихомирить буйного пассажира. Об этом 30 декабря со ссылкой на источник сообщил телеканал РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА Регнум

Собеседник телеканала уточнил, что инцидент произошел на Донецкой улице в Москве.

В полицию о произошедшем сообщила супруга мужчины, который воспользовался услугами такси. По её словам, водитель брызнул в её мужа перцовым баллончиком, а потом выстрелил из травматического пистолета и скрылся.

Как рассказал водитель такси, который после звонка из полиции сам приехал в отдел, к прибывшей по вызову машине подошли женщина с ребёнком, которым он помог сесть в автомобиль. Позднее пришёл её супруг. Во время поездки он устроил дебош и нецензурно выражался.

«Когда клиенты стали выходить из машины, дебошир, по его словам, начал угрожать ему убийством. Тогда водитель достал дезодорант, чтобы припугнуть мужчину перцовым баллончиком», ― сообщил источник.

Таксист заверил, что не собирался стрелять, а только хотел припугнуть мужчину, но тот продолжил приближаться. Тогда водитель выстрелил в его сторону, мужчина убежал. После этого таксист сел в машину и направился на следующий заказ.

Сотруднику полиции он предоставил документы, разрешающие хранить оружие, и добровольно сдал пистолет ИЖ 79-9Т.

В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку.

Как сообщало ИА Регнум, подобный инцидент со стрельбой произошёл в городе Кудрово в Ленинградской области. Таксист открыл стрельбу и ранил трёх коллег. Конфликт между четырьмя водителями произошёл 15 июля. На пересечении Европейского проспекта и Английской улицы водители поспорили, затем один из них начал стрелять. Одного ранили в глаз, второго — в шею. Ещё один пострадавший получил ранение туловища.

После этого нападавший скрылся. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Полиция начала розыск 30-летнего подозреваемого. Все участники этого конфликта —иностранцы.

В Уфе таксист избил местную жительницу, которая расплатилась за поездку мятой купюрой. В ночь на 2 декабря 29-летняя женщина возвращалась домой на такси. По словам её адвоката Романа Петрова, пассажирка полностью рассчиталась за поездку, но водитель остался недоволен. Он нецензурно обругал пассажирку, затем напал на неё и очень жестоко избил. Женщина упала и некоторое время лежала на земле. Затем она поднялась на ноги, а водитель уехал.