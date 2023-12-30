Белгород, 30 декабря, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Жители Белгорода после ракетного удара ВСУ 30 декабря прятались в убежищах, центр города перекрыли, рассказали очевидцы РЕН ТВ.

МЧС России/ТАСС

«Центр города перекрыт, везде, где были прилёты, натянуты ленты, ведётся устранение последствий. В центр города местами подъехать нельзя», — рассказала журналистам одна из местных жительниц.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856529" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Менеджер одного из кафе сообщила, что ситуация начала успокаиваться, но люди сидят в бомбоубежищах. Она рассказала, что удар пришёлся по центральной площади города, женщина боится теперь туда выглядывать.

В МЧС сообщили, что от ракетного удара по Белгороду, по последним данным, погибли 14 человек, в том числе двое детей, а также 108 человек пострадали, среди которых 15 детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили об атаке на Белгородскую область. По поручению президента в регион вылетели бригады медиков Минздрава во главе с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также спасатели МЧС.