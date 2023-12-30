В Белгороде рассказали об обстановке в городе после ракетного удара ВСУ
Жители Белгорода рассказали, что прятались в убежищах после ракетного удара ВСУ
Белгород, 30 декабря, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Жители Белгорода после ракетного удара ВСУ 30 декабря прятались в убежищах, центр города перекрыли, рассказали очевидцы РЕН ТВ.
«Центр города перекрыт, везде, где были прилёты, натянуты ленты, ведётся устранение последствий. В центр города местами подъехать нельзя», — рассказала журналистам одна из местных жительниц.
Менеджер одного из кафе сообщила, что ситуация начала успокаиваться, но люди сидят в бомбоубежищах. Она рассказала, что удар пришёлся по центральной площади города, женщина боится теперь туда выглядывать.
В МЧС сообщили, что от ракетного удара по Белгороду, по последним данным, погибли 14 человек, в том числе двое детей, а также 108 человек пострадали, среди которых 15 детей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили об атаке на Белгородскую область. По поручению президента в регион вылетели бригады медиков Минздрава во главе с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также спасатели МЧС.