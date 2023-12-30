Москва, 30 декабря, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта в Белгороде. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Москву и Белгород связывают тесные братские связи, подчеркнул градоначальник. Столица готова выделить необходимую помощь для восстановления города. Кроме того, Москва выделила бригаду врачей для оказания помощи пострадавшим.

«Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ», — написал Сергей Собянин.