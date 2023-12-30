Белгород, 30 декабря, 2023, 17:33 — ИА Регнум. В Белгороде запустили горячую линию для приема заявок о пострадавших после обстрела центра города со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 30 декабря в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Запущена единая горячая линия по номеру «122», — говорится в сообщении.

Горячая линия будет принимать заявки о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 30 декабря атаковали центр Белгорода. Жителей призвали спуститься в укрытия. Позже власти Белгорода объявили об отмене ракетной опасности. После украинского обстрела в городе вспыхнули пожары.

По данным МЧС, в результате обстрела погибли десять человек и 45 получили ранения. Кроме того, повреждения получили около 40 гражданских объектов, включая Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.