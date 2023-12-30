Белгород, 30 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Камера видеорегистратора одного из автомобилей сняла момент попадания ракеты ВСУ по центру Белгорода 30 декабря. Видео опубликовал РЕН ТВ.

Кадр из видео

На кадрах запечатлён взрыв на перекрёстке возле ТЦ «Универмаг Белгород». Над местом поднялось облако пыли, находящиеся рядом люди стали разбегаться.

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МЧС сообщило, что от ракетного обстрела по Белгороду погибли десять человек, в том числе один ребёнок. Пострадали 45 жителей, включая четырёх детей.

По информации МЧС, в городе после обстрелов вспыхнули десять пожаров. Спасатели оперативно потушили все очаги возгорания, а также оказали помощь жителям. В городе запустили единую горячую линию по номеру «122» для сбора заявок о пострадавших и повреждениях.

ВСУ также предприняли атаку по Белгородской области в ночь на 30 декабря. Российские средства ПВО сбили 13 реактивных снарядов.