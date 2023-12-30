При ракетном обстреле Белгорода 10 человек погибли и 45 получили ранения
Белгород, 30 декабря, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Десять человек погибли и 45 получили ранения в результате ракетного обстрела Белгорода украинской армией 30 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребёнок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребёнка», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря произошёл массированный обстрел центра Белгорода. ВСУ атаковали ракетами жилые районы. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил также об атаке на посёлок Уразово в Валуйках.
В Белгороде на время объявили ракетную опасность и призвали жителей спуститься в укрытия. Позже власти объявили об отмене ракетной опасности. МЧС сообщила, что в городе после обстрела вспыхнули пожары. К настоящему моменту их потушили.
ИА Регнум опубликовало видео с места обстрела.