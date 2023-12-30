Белгород, 30 декабря, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Десять человек погибли и 45 получили ранения в результате ракетного обстрела Белгорода украинской армией 30 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

«В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребёнок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребёнка», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856518" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Камера сняла момент попадания одной из ракет по центру Белгорода

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря произошёл массированный обстрел центра Белгорода. ВСУ атаковали ракетами жилые районы. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил также об атаке на посёлок Уразово в Валуйках.

В Белгороде на время объявили ракетную опасность и призвали жителей спуститься в укрытия. Позже власти объявили об отмене ракетной опасности. МЧС сообщила, что в городе после обстрела вспыхнули пожары. К настоящему моменту их потушили.

ИА Регнум опубликовало видео с места обстрела.