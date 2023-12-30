Ташкент, 30 декабря, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Норвежец Магнус Карлсен седьмой раз стал чемпионом мира по блицу. По результатам 21 турнира он набрал 16 очков.

ТАСС/ EPA/KOEN VAN WEEL Магнус Карлсен

Второе и третье места заняли российские гроссмейстеры Даниил Дубов (15,5 очка) и Владислав Артемьев (15 очков).

Карлсен второй год подряд становится чемпионом мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу.

28 декабря ИА Регнум сообщало, что он в пятый раз стал чемпионом мира по рапиду. Победитель получит $60 тыс., серебряный призер — $50 тыс., бронзовый — $40 тыс.

Среди женщин победительницей чемпионата по рапиду стала представительница России Анастасия Боднарук, по блицу — тоже гражданка России Валентина Гунина.

Рапид предполагает, что каждый игрок должен сделать все ходы за фиксированный промежуток времени, а именно от 10 до 60 минут. Во время блица игроку на обдумывание ходов отводится менее 10 минут. Призовой фонд чемпионата — $1 млн.